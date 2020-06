Vrijdag live op rijnmond.nl: 50 jaar Holland Pop Festival

Op 26 juni 1970, vrijdag exact 50 jaar geleden, ging ik het Kralingse bos in Rotterdam het Holland Pop Festival van start. Het werden drie dagen die honderduizend mensen in vervoering brachten met optredens van onder meer Pink Floyd, The Byrds en Santana. Op deze website spreken we daar vrijdag rond 12:30 uur live over met de organisatoren George Knap en Berrie Visser.

Het Holland Pop Festival was het Europese antwoord op Woodstock, het festival dat een jaar eerder (1969) in de Verenigde Staten plaatsvond. Zij die er bij waren in het Kralingse bos hebben het nooit los kunnen en willen laten. Waarom was het festival waar de hippiegeest tussen ontblote borsten, spannende nieuwe popmuziek en stevige wietdampen rondwaarde zo ongelooflijk bijzonder?

In een livestream op rijnmond.nl vertellen de organisatoren van toen, George Knap en Berrie Visser, openhartig over het Holland Pop Festival. Zij hadden op voorhand geen idee wat ze te wachten stond en concluderen nu dat die drie dagen in 1970 hun leven voorgoed heeft veranderd.

Kijk vrijdag rond 12:30 uur naar de livestream en ga mee terug in de tijd, naar 26 juni 1970, de dag dat het Holland Pop Festival begon.