Burgemeester wil Café Scheffers in Dordrecht twee weken dicht

Als het aan burgemeester Wouter Kolff van Dordecht ligt, sluit Café Scheffers aan de Groenmarkt twee weken haar deuren. Na een jaar van overlast voor de buurt en kansen om dit weer goed te maken, is de maat vol.

Het afgelopen jaar veroorzaakte het café herhaaldelijk geluidsoverlast. Ook eerdere dwangsommen zorgden niet voor minder overlast. Een half jaar geleden ging de burgemeester al met de uitbaters in gesprek. Zij spraken toen over de hoop voor verbetering.

Extra beveiliging

De uitbaters moesten een veiligheidsplan opstellen. Toch hielden mensen zich nog regelmatig niet aan de regels, zegt Kolff. Ook zouden de andere maatregelen, zoals extra beveiliging op afgesproken momenten en het niet meenemen van glaswerk op het terras, niet altijd worden nageleefd.

Afgelopen weekend hield men zich weer niet aan de regels. Burgemeester Kolff zegt dat daarmee het vertrouwen in de onderneming is beschadigd. Daarom wil hij het café nu twee weken sluiten.

De uitbaters kunnen nog een weerwoord geven op het besluit van Kolff. Als dat niet gebeurt, zal het café voor twee weken moeten sluiten.

De uitbaters willen hier vooralsnog niet op reageren.

In 2016 moest het café ook al eens dicht. Dat was onder oude eigenaren; deze sluiting had te maken met een steekpartij.