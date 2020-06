Verdacht Rotterdams kopstuk drugshandel langer vast

P. werd eerder deze week aangehouden in Rotterdam. Hij zou een grote rol hebben bij drugstransporten via de Antwerpse haven in 2015 en 2016. De partijen van meer dan duizend kilo cocaïne werden toen ontdekt en leidde tot meerdere veroordelingen.



Volgens zijn advocaat beschikt justitie alleen over pgp-telefoons, die mogelijk zouden linken naar zijn cliënt. "Er zijn geen verklaringen, geen observaties. Het is allemaal heel dun", aldus mr. Jan-Hein Kuijpers.

Het gaat volgens de raadsman alleen om de oude drugsonderzoeken. "Wel komt het onderzoek Dobricic naar voren. Opvallend, want tijdens die zaak is door die officier gezegd dat mijn cliënt niet in beeld was." Dobricic gaat over drugstransporten vanuit Zuid-Amerika waarvoor een man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf .

Tot slot wordt P. volgens Kuijpers niet verdacht van het leidinggeven aan een criminele organisatie.