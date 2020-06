Bootverkopers kunnen vraag nauwelijks nog aan

Boothandelaren maken overuren. "Alles wat vaart of kan drijven wordt verkocht", stelt Gert-Jan Groenendijk van Boatcentre Voorne Putten. "De verkoop is booming business, maar ook qua reparatiewerk is het een gekkenhuis. Mensen willen het water op. Het is mooi weer, ze kunnen niet wachten tot hun boot klaar is.”

Het bedrijf zit in Oostvoorne aan het Brielse Meer, waar het op deze doordeweekse dag in de haven rustig lijkt. Mensen zijn al op pad of wachten tot het weekeinde om te kunnen recreëren. Het reparatiebedrijf maakt daarentegen overuren. "We moeten zelfs nee verkopen, zo druk is het. We helpen nu eerst de eigenaren die niet meer kunnen varen. Regulier onderhoud komt van de winter wel weer."

Vliegtuig

Het is niet normaal meer, vinden ze bij het Boatcentre. "We hebben in jaren niet zo goed gedraaid." De explosieve vraag naar boten verklaren ze als volgt: "Door corona gaan mensen niet met het vliegtuig op vakantie. Het is ook al maanden mooi weer. Mensen willen van de natuur genieten."

Sloepjes en speedboten zijn zeer gewild, maar er is ook veel vraag naar cruisers, bootjes waar je op kan slapen en skibootjes waar je met een band achter kan hangen. Groenendijk: "Eigenlijk maakt het niet zoveel uit, overal is vraag naar. We hebben zelf nog maar twee, drie bootjes in de verkoop staan, maar ook die wachten op kleine reparaties. Dus op dit moment is de handel niet zo breed."

Onderhoudskosten

De prijs lijkt geen probleem. "Mensen gaan gemiddeld drie keer per jaar op vakantie. Dat sparen ze nu uit en daarmee kopen ze een bootje." Samen met de onderhoudskosten, de winterstalling, verzekeringsgeld en liggeld is varen al met al wel een dure hobby, erkent de verkoper. "Voor de nieuwe eigenaren is dat misschien even schrikken, ze kunnen er ook voor kiezen om dan bijvoorbeeld zelf het onderhoud te gaan doen."

'Koop een boot, werk je dood'

Dat dat niet altijd een succes is, blijkt uit de pogingen van een eigenaar om de motor van zijn speedboot weer aan de praat te krijgen. Het zweet staat op zijn voorhoofd, maar de oplossing heeft hij nog niet gevonden. "Ik heb er vier jaar plezier van gehad, maar ook ellende. Dat zijn de nadelen van een bootje. Koop een boot, werk je dood, dat is echt waar."

Toch adviseert hij iedereen om een bootje te kopen. "Het mooiste leven is op het water. Ik vaar al vanaf mijn elfde jaar, eerst met mijn ouders, daarna heb ik zelf ook een paar bootjes gekocht. Je bent vrij, kunt gaan en staan waar je wilt. Dat is het geld wel waard."