Lennart Thy niet bang voor concurrentie bij Sparta: 'Elke training volle bak gaan'

Lennart Thy is één van de nieuwe aankopen van Sparta. Naast de Duitse aanvaller haalden de Rotterdammers ook Reda Kharchouch naar Het Kasteel. Bang om de concurrentiestrijd aan te gaan is Thy niet.

"We zijn verschillende type spelers", geeft Thy aan. "Dat heb je gedurende het seizoen ook nodig. Het is altijd prettig als je goede concurrentie hebt. Dat moet je elke training en elke wedstrijd volle bak gaan. Dat is ook de basis om uiteindelijk wedstrijden te gaan winnen."

Thy stond woensdagochtend voor het eerst met Sparta op het trainingsveld. "Heerlijk dat ik eindelijk weer kan voetballen en met iedereen kennis heb gemaakt in de selectie. Ik ben heel erg benieuwd naar het nieuwe hoofdstuk in mijn leven."

Nederlandse taal

De 28-jarige geboren Duitser doet het interview in vloeiend Nederlands. Toch is hij pas in 2017 in Nederland terecht gekomen. "Mijn vriendin is Nederlands en ik heb nu een half Duits en half Nederlandse zoon. Zo blijf ik dus altijd aan Nederland verbonden."

In de Bundesliga wordt er alweer een tijdje gevoetbald. Thy kijkt niet met heel veel plezier naar de competitie uit zijn geboorteland. "Het is anders. Je hoort van elke speler wat hij zegt. Bij voetbal hoort publiek erbij. Het is voor ons goed dat we straks met publiek kunnen spelen. Maar in eerste instantie hoop ik dat we weer kunnen starten met de competitie."