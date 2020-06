Covid010 op TV Rijnmond: 'Door corona gaat de toekomst er heel anders uit zien'

Met vandaag aflevering 2, waarin we ondernemers en bewoners in de wijk Middelland bezoeken en vragen hoe zij de afgelopen periode beleefd hebben. "Ik denk dat dit gewoon even belangrijk is geweest voor iedereen, om na te denken over wat we gaan doen met de toekomst", vertelt een ondernemer. "Want die gaat er zeker heel anders uit zien."



In deze aflevering is er ook aandacht voor de horeca. De heropening hiervan krijgt hartverwarmende reacties uit de buurt. Er worden zelfs parken geopend in plaats van extra terrassen. De saamhorigheid in de wijk zorgt ervoor dat alles stapje voor stapje een nieuwe kant op gaat.