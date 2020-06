Justitie eist 18 maanden cel en tbs 'light' tegen trouwstoetmepper

Tegen de man die vorig jaar op de Westzeedijk in Rotterdam een agent knock-out sloeg, is achttien maanden celstraf en tbs met voorwaarden geëist. Dat laatste betekent dat hij behandeld wordt in een kliniek, maar niet 24/7 in een gedwongen kader. Justitie wil verder dat hij alsnog een jaar de gevangenis in gaat voor een eerder opgelegde, voorwaardelijke straf.

Sahid B. reed op 30 augustus 2019 mee in de overlastgevende trouwstoet van zijn zus. Er werd getoeterd, verkeer werd geblokkeerd. Politieman Gert Jan de Jonge had de karavaan daarom stilgezet. Toen de zwager van de verdachte zich verzette tegen zijn arrestatie, ging B. door het lint. "Mijn zwager werd niet alleen geboeid, maar ook bij de keel gepakt. Toen heb ik De Jonge een stomp gegeven."

B. (26) zat al een paar maanden niet goed in zijn vel en blowde veel, verklaarde hij donderdagmiddag voor de Rotterdamse rechter. Het was de eerste keer dat de verdachte een verklaring aflegde. Tijdens eerdere verhoren bij de politie deed hij er het zwijgen toe.

Volgens de verdachte was het niet zijn bedoeling om geweld te gebruiken. "Maar zo ben ik. Ik kan er niets aan doen. Ik word dan te boos. Ik wilde de situatie stoppen, want mijn zwager had niks gedaan."

Tot tien tellen

Of B. wel vaker zo reageert?, wilde de rechter weten.

B: "Ja, soms. Ik weet hoe ik zelf ben."

Rechter: "U heeft eerder jeugd-tbs gehad. U zou geleerd moeten hebben tot tien te tellen."

B: "Het lukte niet."

De verdachte zag later op tv welk letsel hij De Jonge had toegebracht. "Dat is niet best."

De agent, die na de stomp op zijn hoofd enige tijd bewusteloos op de Westzeedijk lag, kan nog steeds niet volledig werken. Hij heeft rug- en nekklachten, en moeite met geluiden en concentratie. Zijn advocaat eist hiervoor 3600 euro smartengeld en 1640 euro voor gemiste toeslagen.

B. dook nadat hij De Jonge een stomp had gegeven onder. Een paar weken later werd hij gearresteerd bij zijn vriendin in het Utrechtse dorp Lopik. De politie trof hem daar aan onder een bed.

De verdachte nam de benen, omdat hij voorzag dat hij door het geweld op de Westzeedijk een eerder opgelegde voorwaardelijke straf van twaalf maanden zou moeten uitzitten.

Met een psychiater heeft hij niet willen praten. "Die verklaren je voor gek."

De reclassering, die hem eerder begeleidde, denkt dat B. het best af is in een tbs-kliniek. De psychologe, met wie B. wel contact had, denkt dat begeleid wonen op het terrein van een kliniek de beste optie is. "Hij geeft blijk van goede wil. Het is veel onmacht bij hem."

"We mogen ook de hand in eigen boezem steken", vervolgde ze. "Hebben we deze jongen wel de juiste hulp geboden?"

De jeugd-tbs heeft B. volgens haar al geholpen. "Hij kende eerst geen normen en waarden, zwierf over straat."