Nieuw Reijerwaard kost Barendrecht vooral geld

De ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard dreigt Barendrecht vooral veel geld te kosten. Om meer inkomsten te krijgen, zou de gemeente de locatie ook moeten openstellen voor andere bedrijven dan uit de agro-logistieke sector. Dat adviseert de Rekenkamer Rotterdam in een rapport. De gemeente neemt dat advies vooralsnog niet over.

De gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht begonnen, met de rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland, in 2012 met de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard. Het bedrijventerrein was vooral bedoeld voor bedrijven die betrokken waren bij de handel, overslag en transport van groenten en fruit.

Een goede verdeling van de belastingopbrengsten van het project, een belangrijke bron van inkomsten, heeft veel te lang op zich laten wachten. Dat kwam onder meer door een slechte relatie tussen Barendrecht en Ridderkerk. Daarnaast hebben te weinig bedrijven zich op de locatie vastgelegd. De grond ligt nog steeds braak en daarvoor draagt vooral Barendrecht het financieel risico. Een probleem dat in de miljoenen euro's kan lopen.

Bedreiging

De mogelijke negatieve grondexploitatie is volgens Paul Hofstra van de rekenkamer een belangrijke bedreiging voor Barendrecht. Gemeenten hebben het financieel niet gemakkelijk. Ook Barendrecht heeft moeite om de begroting rond te krijgen.

De rekenkamer doet diverse aanbevelingen . Zo wordt Barendrecht geadviseerd om een enquête te houden onder de ondernemers in de agro-logistieke sector om te ontdekken of er nog animo voor nieuwe locaties is. Ook wordt de gemeente aanbevolen om de grond voor andere bedrijven beschikbaar te maken.

Wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks) van Barendrecht wilde donderdag alleen schriftelijk reageren. "Het college kan zich grotendeels vinden in de conclusies en aanbevelingen. Het college kijkt uit naar een constructief debat met de gemeenteraad over het rapport in september."