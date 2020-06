Contactonderzoek levert meer coronabesmettingen op dan teststraten

Een week geleden zei Van Hengel dat dit onderzoek niet zo simpel is, maar wel degelijk zinvol. Uit de cijfers blijkt nu, dat mensen die door dat onderzoek worden opgespoord, tien keer zo vaak positief getest worden op het coronavirus dan mensen die zich met klachten melden in een teststraat.

Met name dat getal geeft het belang van bron- en contactonderzoek aan, vindt Van Hengel: "We hebben meer cijfers. Zo blijkt in deze regio de bron van besmetting voor 25% het gezin, voor 35% werk en de rest is onbekend. Maar daar kunnen we weinig mee."

Hij licht toe: "Die percentages gebaseerd op behoorlijk lage aantallen en daarnaast is het zo dat als je een uitbraak op een bepaalde plek hebt gehad, zoals in Het Parkhuis in Dordrecht, dat de percentages van waar je besmet bent enorm kunnen verschillen."

Het virus lijkt vrijwel verdwenen, erkent hij: "Met 9 besmettingen, nul ziekenhuisopnames en nul doden in de afgelopen week gaat het zeker de goede kant op. Maar de boodschap blijft; als je klachten hebt, laat je testen." En een goed bijgehouden agenda helpt reuze mee bij bron- en contactonderzoek.