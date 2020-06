Kolff niet bevreesd voor nieuwe 'hoofdrol' in coronacrisis

De Dordtse burgemeester Kolff krijgt als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid méér verantwoordelijkheid in de bestrijding van de coronacrisis. Het kabinet maakte gisteren bekend, dat de regie over de crisis niet meer puur landelijk zal zijn, omdat regio's nu eenmaal verschillen.

"Samen met de andere burgemeesters in de regio krijg ik inderdaad de verantwoordelijk om snel in te grijpen als zich bijvoorbeeld ergens een brandhaard aandoet. Dan is het onze taak om het virus weer snel terug te drijven in het hoekje waarin het nu zit."

De regel van anderhalve meter blijft heilig, ook voor Kolff. Al erkent hij, dat er ook aandacht moet zijn voor andere maatregelen, zoals ventilatie en filters in luchtbehandelingssystemen: "ik denk dat dat ook belangrijk is. Daar wordt ook onderzoek naar gedaan."

Bedrijven, theater, sportclubs en andere instellingen vanaf 1 juli weer open gaan of méér mensen mogen ontvangen, hoeven in de regio Zuid-Holland Zuid géén protocollen te maken of plannen ter toetsing aan te bieden. Eerder moest dat wel.

"Zo min mogelijk bureaucratie", zegt Kolff, "ik reken op het gezond verstand van mensen en organisaties. Bekijk hoe je het met inachtneming van de regels gaat doen. Waar het mis gaat, zeker als sprake is van excessen, grijpen we in."