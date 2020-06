Verkeersdrukte in Rotterdam op niveau van voor coronacrisis, maar toch geen ochtendspits

Het is weer net zo druk op de Rotterdamse wegen binnen de ring als voor de coronacrisis. Dat blijkt uit analyses van de gemeente Rotterdam. "Erg opvallend is dat de ochtendspits volledig is verdwenen", zegt Anne Wiersma van de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam ziet en analyseert dagelijks alle autobewegingen in en rondom de stad vanuit de verkeersregiekamer met tientallen camera's en sensoren. "We zien dat mensen veel thuiswerken, maar juist wel recreatief met de auto gaan in plaats van met het ov. Dat zorgt voor de drukte op de middag", aldus Wiersma.

Fietsers krijgen groen licht

"We zien vooral in de ochtendspits een grote groei van het aantal fietsers. Aangezien zij bij de stoplichten moeilijk afstand kunnen bewaren, zorgen we voor extra lange groene zones voor fietsers", zegt Wiersma.

Of het aantal fietsers blijft groeien is nog de vraag, aangezien recreatief reizen met het openbaar vervoer vanaf 1 juli weer toegestaan is. De ANWB verwacht dat het aantal fietsers wel blijft groeien.



Geen ochtendspits meer?

Komt er dan geen ochtendspits meer? Daar durft de gemeente geen antwoord op te geven. "Voorlopig is het advies nog om thuis te werken. Als er vanaf 1 juli ook weer meer mensen met het OV gaan, zal de ochtendspits voorlopig echt nog wegblijven. Toch moeten we in september gaan zien hoe het loopt", zegt Wiersma.