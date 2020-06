Bewoner neemt inbreker in houdgreep tot politie arriveert

Kordaat optreden van een bewoner in Vlaardingen. Als hij thuiskomt van het sporten ontdekt hij dat er bij hem wordt ingebroken. Hij overmeestert één van de inbrekers. De tweede, die zijn maat te hulp komt, krijgt te maken met een onverwachte tegenstander.

De inbraak aan de Maassluissedijk is op 7 januari rond 12.00 uur. Als de bewoner één van de inbrekers in de houdgreep heeft roept deze man iets. Bijna direct komt zijn handlanger, met in zijn hand een breekijzer, op de bewoner af. Op dat moment springt de hond des huizes af op tweede man, waarna hij de benen neemt.

Er wordt niets gestolen, maar bij het in bedwang houden van één van de daders raakt de bewoner gewond aan zijn hand. De verdachte, die door de bewoner in de houdgreep wordt gehouden totdat de politie komt, is een 46-jarige Rotterdammer. Van de man die nog wordt gezocht zijn beelden als hij uit de metro stapt. Hij draagt dan een rode jas.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.