Waardevolle buit voor overvaller KPN-winkel Schiedam

Ook de KPN-vestiging in het centrum van Schiedam is al meerdere keren overvallen. Maar of het hier om dezelfde dader gaat is onduidelijk. Van de overval op 17 oktober 2019 zijn beelden, die we in Bureau Rijnmond tonen.

De man die op die avond rond 20.50 uur de zaak in de Nieuwe Passage overvalt, heeft kort daarvoor een donkere VW Golf geparkeerd aan de Boomgaardstraat. Hij bedreigt het KPN-personeel met een vuurwapen en één van de medewerkers krijgt zelfs klappen op zijn hoofd.

De lichtgetinte overvaller praat met een accent. Hij heeft een slank postuur, is ongeveer 28 jaar oud en 1.75 meter lang . De verdachte is niet geïnteresseerd in geld, maar wel in spullen uit de winkel.

Hij verdwijnt met twee volle Albert Heijntassen, met daarin ruim 50 telefoons, tablets en airpods. Nadat hij in de VW Golf is gestapt rijdt hij via de Kreupelstraat richting ‘s-Gravelandseweg. Wie heeft er tips?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.