Meningen over verkeersproef Kruisplein Rotterdam verdeeld

Er zijn niet veel grote vertragingen door het verkeersexperiment op het Kruisplein in Rotterdam. Dat zegt wethouder Judith Bokhove. Ze ziet dan ook geen reden om het experiment aan te passen of nu al te stoppen. Verschillende partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hadden daar om gevraagd.

Sinds eind april kunnen auto's op het Kruisplein niet meer van de West-Kruiskade naar de Mauritsweg en andersom. Ook vanaf het Schouwburgplein kunnen auto's niet naar de West-Kruiskade of naar de Westersingel. Het gaat om een proef tot minimaal eind augustus.

Overlast en opstoppingen

Leefbaar Rotterdam klaagt opnieuw dat het verkeer nu vaststaat en wil dat de kruispunten snel weer open gaan voor het autoverkeer. "Automobilisten staan muurvast in opstoppingen en worden kilometers omgeleid. Voor vrijwel iedereen is inmiddels duidelijk dat dit onzalige experiment een mislukking is en beëindigd moet worden", aldus Leefbaar-raadslid Bart van Drunen.

Ook de VVD in de Rotterdamse gemeenteraad zegt geschrokken te zijn van de maatregelen rondom de Kruiskade. Verder zou volgens raadslid Pascal Lansink bij deze proef de gebiedscommissie niet om een advies zijn gevraagd, terwijl dat wel zou moeten Denk-raadslid Faouzi Achbar zegt dat bewoners en ondernemers uit dit gebied dit 'ridicule' experiment zat zijn. "Ondernemers zien hun omzet met 60% dalen en dat in een coronatijdperk", aldus Achbar. Bewoners klagen ook over onveiligheid nu automobilisten gaan keren tussen de fietsers.

GroenLinks-raadslid Jeroen Postma zegt dat de proef juist veel voordelen heeft voor de voetgangers en de fietsers. Ook daar moet naar gekeken worden. Volgens Postma blijkt uit wetenschappelijk onderzoek juist dat winkels meer klandizie krijgen door meer voetgangers en fietsers. Denk is het daar totaal niet mee eens. "Het is heel elitair om je op wetenschappelijk onderzoek te baseren. Ga met je voeten in de klei staan en spreek eens met de ondernemers", aldus Achbar.

Weinig vertraging

Wethouder Bokhove zegt dat de gebiedscommissie, de bewoners en de ondernemers goed en voldoende zijn geïnformeerd. Omdat het een experiment is hoeft de gebiedscommissie nog geen advies te geven. Dat is pas nodig als besloten wordt deze maatregelen definitief in te voeren.

Uit eerste resultaten zou blijken dat er geen ernstige verkeersopstoppingen zijn geweest. Op de Westersingel is door de afsluiting volgens wethouder Bokhove nu een vertraging van 6 seconden op de doorrijtijd. Op de Mauritsweg stroomt het verkeer juist 20 seconden sneller door dankzij deze proef.

Leefbaar Rotterdam-raadslid Bart van Drunen vroeg zich of de proef nu niet kon stoppen, want de resultaten waren al binnen. Maar dat wilde de wethouder niet. "We hebben nog veel meer data nodig."