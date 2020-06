Winkelstraat de Meent in Rotterdam autovrij tijdens stapavonden

Winkelstraat de Meent in Rotterdam gaat de komende vier weken op vrijdag- en zaterdagavond op slot voor autoverkeer. De gemeente wil hiermee de overlast van toeterende auto's tijdens stapavonden tegengaan.

Het gaat om een proef. De komende vier weekenden is de straat voor autoverkeer in beide richtingen afgesloten van 10 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. De gemeente bedenkt een oplossing voor de parkeergarage in de straat. Deze moet wel toegankelijk blijven.

Afgelopen tijd zorgden toeterende automobilisten 's nachts voor veel geluidsoverlast. Dit tot grote ergernis van bewoners en ondernemers in de straat. Over vier weken wordt er gekeken of het afsluiten van de straat heeft geholpen.