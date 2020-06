Knock-out geslagen agent tegen verdachte: 'Ik heb eigenlijk medelijden met je'

De agent, die vorig jaar bewusteloos werd geslagen op de Westzeedijk in Rotterdam, heeft donderdag in de rechtbank de verdachte toegesproken. Hij wenste Sahid B. (26) een traject toe, waarin hij leert te reageren zonder het gebruik van grof geweld. "Totdat je dit hebt geleerd ben ik bang dat je de volgende keer iemand doodslaat."

Agent Gert Jan de Jonge kreeg een stomp op zijn achterhoofd toen hij ter hoogte van de Kunsthal een ernstig overlastgevende trouwstoet aan de kant zette. Zijn belager was de broer van de bruid.

"Op 30 augustus ging bij mij het licht uit door een klap op mijn hoofd. Dat is nu precies 300 dagen geleden", zo begon hij zijn verhaal donderdag in de rechtbank. "Sindsdien staat mijn leven in het teken van deze klap. Niet alleen mijn leven, maar ook dat van mijn vrouw en kinderen."

Door het geweld lag de agent een tijdlang knock-out in de berm. Hij liep een whiplash op en heeft last van onder meer concentratieproblemen. Ook is zijn zicht zo verslechterd dat hij een bril moet dragen.

Sahid B. koos na het geweld tegen de agent het hazenpad. De politie pakte hem een paar weken later op in het Utrechtse plaatsje Lopik, waar hij zich probeerde te verstoppen onder een bed in het huis van zijn vriendin.

Fatsoenlijk mens

De Jonge neemt het de verdachte kwalijk dat hij zich niet zelf op het bureau heeft gemeld. "Waar ik het lastig mee heb", zei hij, "is in hoeverre dit alleen jou als verdachte te verwijten is. Als je moet opgroeien in een familie met zo weinig respect voor anderen; hoe is het dan ooit mogelijk om op te groeien tot een fatsoenlijk mens? Welke mensen laten een bewusteloos iemand in hulpeloze staat achter? Welke mensen gaan daarna doodleuk een feestje vieren, terwijl iemand uit hun groep zoiets heeft gedaan?"

De agent neemt het Sahid B. niet kwalijk dat zijn opvoeding is mislukt, zei hij. Sterker nog: hij ziet niet alleen zichzelf, maar ook de verdachte ook als slachtoffer van "een familie die de samenleving tegenwerkt".

Zo schepte de vader van de bruidegom tijdens zijn werk als taxichauffeur op over wat er op de trouwdag was gebeurd. "Diezelfde vader die eerder aangaf volledig mee te werken aan het opsporingsonderzoek, maar dit in de praktijk actief tegenwerkte."

Domme man

Weinig goeds heeft De Jonge ook over voor de moeder van de verdachte, die "heel hard en smakelijk moest lachen om het gebeurde. Jouw moeder die van je vroeg je te gedragen als een domme man, als gekke man, als agressieve man, zodat de reclassering niets met je kan beginnen."

De zus van de verdachte - die dag de bruid - maakte De Jonge uit voor racist. En de familie en directe omgeving van Sahid B. logen continu over het voorval en werkten de politie alleen maar tegen.

De Jonge hekelt ook het complete gebrek aan zelfinzicht van de familie, "waarbij het mijn eigen schuld zou zijn dat ik die laffe klap van achteren heb gekregen".

"Ik hoop dan ook oprecht dat je je weet te ontrtrekken aan de invloed van jouw familie", betoogde De Jonge. "En dat je doorkrijgt hoe we met zijn allen moeten samenleven. Zoals ik al zei is het 300 dagen geleden dat bij mij het licht uitging. Ondertussen is er weer wat licht. Het schemert. Ik hoop dat het licht ooit helemaal weer aangaat. Niet alleen voor mij, maar zeker ook voor jou."