Pheona verovert de polder met haar Surinaamse eten

Verslaggever Esther Schalkwijk houdt ook wel van Surinaams eten en nam een kijkje in Bleskensgraaf

In Molenlanden heb je geen Surinaamse eettentjes en dat maakt het lastig om te genieten van een bara of broodje Pom. Pheona staat daarom elke donderdag met haar Surinaamse eetkraampje voor de kerk in Bleskensgraaf. "Eindelijk hoef ik het dorp niet meer uit om iets anders te eten dan een prakkie!"