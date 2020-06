Acht maanden cel voor 'kassier' van corrupte douanier Gertie V.

Een 52-jarige man uit het Gelderse Dieren moet acht maanden de cel in, omdat hij geld bewaarde voor de corrupte douanier Gertie V. De rechtbank in Rotterdam acht hem schuldig aan witwassen, omdat hij geld verstopte waarvan hij wist dat het afkomstig was uit het drugsmilieu.

Gertie V. zou tegen betaling van ruim 760.000 euro meerdere containers met cocaïne hebben doorgelaten in de Rotterdamse haven. Zijn vriend Jacob van D. zou het geld voor hem in tassen hebben bewaard in een wasmand op zolder. De bloemist uit Dieren verklaarde daarover dat hij op de bloemenveiling tassen met geld van een onbekende had gekregen. Zwart geld uit de bloemenhandel, dacht hij.

Justitie eiste twee weken geleden een celstraf van veertig maanden tegen de bloemenman. De rechtbank kwam uit op een lagere straf, omdat de zaak al in 2015 aan het licht kwam en de redelijke termijn van twee jaar ernstig is overschreden.

Vrijspraak

Een 53-jarige man uit Laag-Soeren is in deze zaak vrijgesproken. Deze Jelle van der W. zou criminelen uit Apeldoorn tegen betaling in contact hebben gebracht met de douanier. Ook gaf hij ze volgens justitie tips hoe ze ervoor moesten zorgen dat hun cocaïnetransport niet ontdekt zou worden. Maar volgens de rechtbank ontbreken hiervoor de wettige en overtuigende bewijzen.

Voormalige douanier Gertie V. werd vorig jaar februari veroordeeld voor ambtelijke corruptie en witwassen. Hij kreeg twee jaar cel. Het OM, dat twaalf jaar had geëist, ging daarop meteen in hoger beroep. Die zaak loopt nog.