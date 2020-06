Topopbrengst groene stroom op Goeree-Overflakkee door mooi weer

Windparken en zonnevelden produceren dit jaar tot nu toe bijzonder veel groene stroom. Door veel zon en wind zijn de opbrengsten in vergelijking met andere jaren nog niet zo hoog geweest. Dit is goed te merken op Goeree-Overflakkee, ‘het groene eiland’, waar veel windmolens staan en zonnepanelen liggen.

“In de 11 jaar dat ik directeur ben bij Deltawind heb ik nog niet zo’n goed voorjaar meegemaakt”, vertelt Monique Sweep van de energiecoöperatie. Vergeleken met 2019 liggen de opbrengsten van de windparken tussen de 121 en 159 procent hoger. Van de zonneparken is dat tussen de 117 en 127 procent. “En zeker in de zomer verwacht je helemaal niet zoveel windenergie.”

De prijs van de energie is op het moment wel erg laag. “Het is net als met aardappelen. Als er heel veel aardappelen op de markt zijn, dan is de prijs laag. Dat is met energie ook zo. En dat heeft deels ook met corona te maken”, aldus Sweep.

Energieneutraal

Er wordt op Goeree-Overflakkee meer energie opgewekt dan de huishoudens kunnen verbruiken. Er wordt daarom gewerkt aan manieren om deze energie op te slaan en om te zetten in waterstof. Dit zou een grote bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling van de gemeente om energieneutraal te worden.

“We hadden dit in 2020 al willen zijn, maar dat gaan we niet halen”, geeft duurzaamheidswethouder Thea Both Verhoeven toe. “Wél als het gaat om het opwekken van groene energie, maar om energieneutraal te zijn tellen ook de grote panden in de gemeente mee en de mobiliteit en op die gebieden ligt nog een uitdaging.”