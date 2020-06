Rotterdamse dichter Hans Sleutelaar overleden

In het bijzijn van zijn dochter Nadia is donderdagavond de Rotterdamse dichter Hans Sleutelaar (84) overleden. Bij het grote publiek was hij niet heel bekend, maar in de kringen van de Zestigers - Armando, Vinkenoog en Vaandrager - was hij invloedrijk. Van Sleutelaar is de beroemde zin: "Wollt Ihr die totale Poesie?"

"Rotterdam heeft mij gevormd, als mens, als dichter", zei hij vier jaar geleden in een interview met NRC. "We waren jong, we wilden iets maken, een plek vinden. Onze opponenten waren de Vijftigers, die zaten allemaal in Amsterdam. Wij zaten hier waar niets was."

"Rotterdam is een no-nonsense-stad. Dat echoot na in de gedichten die we schreven. Heldere taal, dwingend ritme. Wij hadden een andere verstandhouding met het woord dan de Vijftigers, wij wilden het alledaagse in ere herstellen. Het zakelijke van Rotterdam, het dynamische, het zeggen-waar-het-op-staat — dat zijn wel dingen die je op mijn gedichten kunt plakken."

'Het moet wel goed zijn'

Sleutelaar was mede-oprichter van het tijdschrift De Nieuwe Stijl, schreef voor de Haagse Post en was hoofdredacteur van uitgeverij Boelen. Hij schreef zo'n zestig, zeventig gedichten. Tegen Rijnmond, in 2016: "Ik werk langzaam. Het moet wel goed zijn, wil ik het kunst noemen."

Datzelfde jaar werd Sleutelaar onderscheiden met de prestigieuze Anna Blaman Prijs. In een van zijn favoriete gedichten figureren de Maas en de Hef:

Wolken drijven boven palingkleurig water

Het licht blinkt net als toen, maar later

De Hef waakt stil over dit verbeten leven

Ik keer me, duizelend, om. En huiver even.

Café Himmelreich

Sleutelaar woonde lang in het buitenland. Vijf jaar geleden keerde hij terug naar zijn geboortestad Rotterdam. De laatste jaren leed hij aan de ziekte van Parkinson.

Afgelopen voorjaar figureerde hij in een documentaireserie van Stephan Warmenhoven en Carel van Hees op de lokale zender Open Rotterdam.

"Ik hoop dat er een hemel is waar Jules (Deelder, red.) hem aan de poort opwacht", laat Van Hees in een reactie weten. "Dat ze samen in Café Himmelreich een gin & tonic nemen en het aardse bestaan ver van boven aanschouwen."