Creatieve oplossingen in de horeca: Rotterdam zit er vol mee!

De coronacrisis heeft de horeca in onze regio hard geraakt. Maar zoals bij elke crisis hebben veel ondernemers op creatieve wijze zich uit het dal geknokt. Zo ook in Rotterdam. Foodexpert Gijsbert Brouwer laat in zijn 'Horeca na coronatour' zien wat er dan zoal is gebeurd.

Drie maanden zat alle horeca op slot. "En dan moet je nieuwe dingen gaan verzinnen", begint Gijsbert Brouwer. "Maar wat je vooral ziet, is dat veel zaken in een stroomversnelling zijn geraakt en er ook veel meer wordt samengewerkt door ondernemers onderling."

Fietstocht langs de horeca

Tijdens een drie uur durende fietstocht door de stad laat Brouwer talloze voorbeelden zien van ondernemingen die het anders zijn gaan aanpakken. "Zo zie je op de Hoogstraat dat men meer is gaan samenwerken waardoor ze meer terras hebben en nu zelfs ook een autovrije straat."

Die samenwerking is ook terug te vinden in de Oude Haven, ter hoogte van de Spanjaardsbrug. Daar hebben ondernemers met verschillende specialiteiten (vlees, oesters en een feestcafé) de handen ineengeslagen om hun deel van de Oude Haven gezamenlijk een boost te geven. "We waren dat al van plan voor de crisis, met het EK 2020 en het Songfestival in het zicht, maar nu besloten we ook direct door te pakken", legt ondernemer Marcel uit.

Toekomstbestendig

Opvallend is dat veel veranderingen min of meer ook voort zullen leven wanneer de crisis definitief achter ons ligt. Van een nieuw terras op het water (GaleriAAA in het Oude Noorden) tot het concept van een winkeltje met lekkernijen in een Franse bistro aan de Veerhaven (Louise Petit). "Je ziet nu veel dingen gebeuren die er over twee jaar nog steeds zullen zijn", legt Brouwer uit. "Dat is ook het enige goede aan deze crisis geweest, dat het veel mensen heeft gedwongen om anders te denken."

De deelnemers, die voornamelijk indirect en direct banden hebben met de horeca, raken op hun beurt vooral enthousiast van alle ontwikkelingen. "Het enthousiasme van sommige ondernemers is aanstekelijk", legt deelnemer Sander uit. "En misschien zijn we ook de afgelopen tijd allemaal net iets te lui geweest omdat het allemaal zo makkelijk ging. Dit heeft bij veel mensen weer het ondernemerschap aangewakkerd en daar komen mooie dingen uit."