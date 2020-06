Noordtunnel in de A15 weer open na storing

Werkzaamheden aan de Noordtunnel in de A15 bij Alblasserdam zijn vrijdagochtend uitgelopen. Na een stroomstoring van zo'n drie uur, kon de tunnel om 8:00 uur weer open.

Om 5:00 uur had de tunnel, na regulier onderhoud, open moeten gaan, maar dat lukte niet. In beide richtingen op de A15 stond het verkeer al snel vast. Door de afsluiting was het vrijdagochtend ook op de provinciale wegen druk.

Nog niet alle vertragingen zijn daar voorbij. Op de A15 richting Rotterdam moesten automobilisten om 8:00 uur nog rekening houden met zo'n dertig minuten vertraging. Ook op de N3 in Dordrecht en de N214 van Leerdam richting Papendrecht is het vrijdagochtend drukker dan normaal.

Om de druk op de A15 te verlichten werd het verkeerd omgeleid via de A27, A59 en A16.