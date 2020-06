Flakkee dit jaar nog niet energieneutraal

De ambitie van de gemeente Goeree-Overflakkee om nog dit jaar energieneutraal te zijn, blijkt te ambitieus. Wethouder Thea Both-Verhoeven is hierover eerlijk. "2020 komt net iets te vroeg."

Er wordt op het eiland wel meer groene stroom opgewekt, via windmolenparken en met zonnepanelen, dan de huishoudens kunnen verbruiken.

"Maar om energieneutraal te zijn, tellen ook de grote gebouwen mee en de mobiliteit. Dat hadden we bij het uitspreken van de ambitie niet meegerekend en daar ligt nog wel een uitdaging."

Waterstof

Toch denkt de wethouder dat het wel mogelijk is. Zo wordt er gekeken naar manieren om groene stroom om te zetten in waterstof en hier vervolgens huizen mee te verwarmen. "Dit project loopt al in Stad aan ’t Haringvliet."

Met bussen op waterstof en het verminderen van het goederenverkeer op het eiland wordt ook nog een duurzaamheidsslag gemaakt. "En we hopen nog steeds dat de getijdecentrale in de Brouwersdam er komt, maar dat is een langlopend, ingewikkeld proces."

De gemeente hoopt ook dat inwoners en ondernemers willen meedenken. Akkerbouwer en bloembollenkweker Jacob Jan Dogterom doet dit heel graag. Hij verbruikt veel energie bij het drogen van zijn bloembollen.

"Dat doen we nu nog met gas, maar we zouden hier graag waterstof voor willen gebruiken. En ook voor de trekkers en heftrucks", aldus Dogterom. Het bedrijf van de kweker ligt al vol zonnepanelen. "Maar daar hebben we ’s nachts niks aan."

Mobiele zonnepanelen

Dogterom ziet nog meer kansen voor de landbouw als het gaat om het opwekken van groene stroom. "Er ligt zoveel land rondom de dorpen. Wij denken bijvoorbeeld aan mobiele zonnepanelen die je zo over je gewassen kunt rijden, zodat we toch gewoon onze aardappelen en bollen kunnen kweken en dus een dubbele oogst hebben."

Wanneer Goeree-Overflakkee dan wel energieneutraal is, kan de wethouder nog niet zeggen. "Maar het gaat zeker lukken. En eerder dan de rest van het land."