Wijnaldum wint Premier League met Liverpool

Een dag eerder won Liverpool, met Wijnaldum in de basis, met 4-0 van Crystal Palace en stond het op pole position om de titel binnen te halen. Wijnaldum kon samen met zijn ploeg kampioen worden op het veld van Manchester City, mits die club niet van Chelsea zou verliezen.

City verloor in Londen in de slotfase met 2-1 en zo won Liverpool zonder te spelen de Premier League. Met nog zeven wedstrijden te gaan en een voorsprong van 23 punten zijn 'The Reds' niet meer in de halen. Het laatste kampioenschap van Liverpool dateert uit 1990.

Wijnaldum speelde dit seizoen 30 van de 31 competitiewedstrijden voor het team van trainer Jurgen Klopp en scoorde daarin driemaal.

Begin dit jaar zochten we Wijnaldum in Dubai op en spraken hem onder meer over het naderende kampioenschap van Liverpool.