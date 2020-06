Inzittende bekneld na botsing van auto tegen betonnen muur, bestuurder aangehouden

Een automobilist verloor vrijdagmorgen op de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam de macht over het stuur, reed door een hek en kwam tegen een muur tot stilstand. Bij de knal raakten de drie inzittenden gewond. De bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijden.

Eén van de inzittenden raakte bekneld. Twee anderen konden zelf uit de auto komen. Ze zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De bestuurder van de auto is aangehouden voor gevaarlijk rijden. In de auto is ook een cilinder met lachgas gevonden. Onduidelijk is of de bestuurder lachgas heeft gebruikt. Een drugstest moet dat uitwijzen.