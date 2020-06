Zuid-Holland wil meer geld voor gemeenten door coronacrisis; volg alle updates van vrijdag 26 juni

In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het coronavirus van vrijdag 26 juni.

• Er zijn inmiddels zeker 6100 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus , het aantal personen dat in het ziekenhuis is opgenomen (geweest) stond donderdag op 11.863.

• De coronacrisis heeft de horeca in onze regio hard geraakt. Maar zoals bij elke crisis hebben veel ondernemers zich op creatieve wijze uit het dal geknokt. Zo ook in Rotterdam .

• Zuid-Holland wil dat het kabinet meer geld uittrekt om gemeenten te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis. De provincie is bang dat anders veel gemeenten in financiële problemen komen.