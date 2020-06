Miljardair en voorvechter Feyenoord City Cees de Bruin overleden

Voormalig president-commissaris van Stadion Feijenoord Cees de Bruin is op 74-jarige leeftijd overleden. De miljardair was een van de voorvechters voor een nieuw stadion voor Feyenoord, Feyenoord City. De Bruin was ook nauw betrokken bij het jaarlijkse CHIO in Rotterdam.

Tot eind 2019 was De Bruin nog president-commissaris van Stadion Feijenoord en in die hoedanigheid had hij een grote vinger in de pap in het Feyenoord-city project. Onder zijn leiding werd er een akkoord gesloten met Goldman Sachs over een 'brugkrediet' , waarbij de huidige Kuip als onderpand dient.

De in Rotterdam geboren de Bruin is in de top-25 van de Quote 500 te vinden als een van de rijkste Nederlanders. Hij was de oprichter van Indofin en grootaandeelhouder van scheepsbouwer IHC.

De Bruin had samen met zijn dochter Belle ook zijn verdienste voor het hippische evenement CHIO, dat in het Kralingse bos wordt gehouden. Sinds januari was hij erelid van het CHIO.