Snoepen uit de natuur in Chris Natuurlijk van 27 juni

In de Maaltuin snoep je van een maaltijd met verhalen, van het voedselbos plukt iedereen de vruchten, gierzwaluwen houden alleen van insecten en lekker lezen doe je in de roman Keukendrinkers. Zaterdag 27 juni om 08.00 uur in Chris Natuurlijk.

Zomer. Wat is er dan fijner dan lekker buiten te eten? In Trompenburg Tuinen en Arboretum kan dat bijna de hele maand juli. Dan strijkt pop-up restaurant De Maaltuin neer en eet je, omringd door bijzondere bloemen en bomen en misschien wel onder het toeziend oog van de bosuil, een maaltijd met verhalen en gerechten uit Trompenburg .

Mede-oprichter Lubbert de Boer geeft in Chris Natuurlijk een voorproefje van de komende editie van De Maaltuin in Rotterdam-Kralingen, een editie die een beetje anders wordt dan buiten coronatijd.

Naar de Voedselbos School

Iedereen met een stukje grond kan een voedselbos beginnen met eetbare planten, bloemen en kruiden.

Les krijgen hoe het moet, doe je op de Voedselbos School. Een initiatief van Ondergrond, een coöperatie die zich richt op het ontwikkelen van voedselbossen en eetbare groene plekken in en om Rotterdam. Chris Natuurlijk krijgt les van meester voedselbos Max de Korte.

Een echte zomervogel

De gierzwaluw is een echte zomervogel. Sinds eind april zijn gierzwaluwen in ons land, maar voor je het weet is het weer voorbij die mooie zomer en gaan de gierzwaluwen terug naar Afrika.

Chris Natuurlijk is bij de Kralingse Plas met ecoloog André de Baerdemaeker van Bureau Stadsnatuur Rotterdam om meer te horen over de gierzwaluw die ook wel de '100 dagen vogel' wordt genoemd.

Sfeerschets van Rotterdam anno 1979

Rotterdam is een sombere stad in de roman Keukendrinkers. Misschien ligt dat aan het jaar – 1979 – of misschien ligt het wel aan Rinus, de hoofdpersoon uit het boek die bij het uitzendbureau op zoek is naar baantjes waar hij bij kan wegdromen.

Rein Hannik , de schrijver van het boek, is te gast.

Luister zaterdag 20 juni van 08:00 tot 09:00 uur naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.