Kinderen weer naar het theater, producent kan zijn geluk niet op

Theatermaker Michael van Hoorne is dolblij dat het publiek weer naar het theater kan. Zes weken lang heeft hij geprobeerd de politiek te overtuigen om meer mensen in de zalen toe te laten. En dit is gelukt.

"We willen weer met een redelijk normale zaalbezetting kunnen draaien. Dat kan nu en het blijkt dat ons plan daar een grote rol in heeft gespeeld." Van Hoorne heeft gelobbyd bij minister van Engelshoven. "Zij heeft zich echt bemoeid met dit plan en moeite gedaan om contact met ons te houden."

Om dit voor elkaar te krijgen stelde Van Hoorne een kinderprotocol op. Dat houdt in dat ouders die meegaan naar het theater anderhalve meter afstand houden, maar de kinderen zijn vrijer.

"Het idee is dat de stoelen die normaal tussen de volwassenen leeg zouden blijven, gevuld worden met kinderen. Daarmee kan de bezetting zo'n tweeënhalf keer hoger zijn dan gepland. Dan krijgen we aantallen die voor ons rendabel zijn."

Even spannend

Het was nog even spannend of de plannen van Van Hoorne wel zouden worden goedgekeurd. "Ik werd al een aantal dagen door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op afstand gehouden. Er werd gevraagd of ik geduld wilde hebben. Ik werd zenuwachtig, maar echt alles wat ik gevraagd heb, is nu toegestaan."

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, hoeven kinderen tot 18 jaar geen anderhalve meter afstand meer te houden. "Dat maakt mij en de 34 andere kinderproducenten die hieraan meewerkte heel blij." Voor hen betekent dit weer publiek. "In de zomer geven we enkele voorstellingen, maar vanaf september kunnen we weer volop draaien."

Geluk bij een ongeluk

Het is een geluk bij een ongeluk dat de producent, bekend van de theatershows van Woezel en Pip, niet alle voorstellingen voor deze zomer had afgelast. Maar, welke voorstellingen doorgaan, is afhankelijk van de zalen. "Er vallen maar een paar theaters af, dat komt omdat zij niet genoeg plek hebben of, en dat is eigenlijk nog veel erger, omdat ze failliet zijn gegaan. Het is triest dat dat is gebeurd, we hebben zulke mooie theaters in Nederland."

Met de nieuwe versoepelingen zijn de theaters er nog lang niet, maar de positiviteit is wel terug. "Ik heb de hoop dat vóór het theaterseizoen is begonnen, de anderhalve meter misschien wel minder hard is geworden. En dat we daardoor ook de voorstellingen weer kunnen opstarten, maar dan moeten mensen natuurlijk niet hun producties hebben teruggetrokken en dat is wel gebeurd."

Dat een bezoek aan het theater weer mag, is voor Van Hoorne een teken dat het weer veilig is. "Nu is het natuurlijk de bedoeling dat de mensen daadwerkelijk gaan komen. Dus ga naar het theater want het kan, het is veilig."