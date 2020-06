Rotterdamse raad worstelt met renovatie Boijmans van Beuningen

Kasmi over ontwerp dat in oktober komt

Het is nog erg onduidelijk voor de Rotterdamse gemeenteraad over hoe nu verder met de renovatie van Museum Boijmans van Beuningen. Voor het ambitieuze plan dat eerder werd gepresenteerd, is niet genoeg geld. Ook is een mogelijk dreigende rechtszaak, over de sloop van deĀ glazen vleugel die in 2003 is neergezet, een tegenvaller.

Wordt het alleen de noodzakelijke verbouwing waar asbest wordt verwijderd, de technische installaties worden vernieuwd en het pand wordt verduurzaamd of komt er ook nieuwbouw bij? De gemeenteraad moet hier begin juli een beslissing over nemen.

Die keuze hangt af van het beschikbare geld. De verplichte opknapbeurt kost 169 miljoen euro en dat geld is binnen. De ambitieuzere bouwplannen kosten 55 miljoen meer. Daarvan is nog maar 8 miljoen bij externe geldschieters opgehaald.

De gemeenteraad van Rotterdam wil weten wat het gepresenteerde plan van architect Francine Houben kost, maar daar komt nu nog geen antwoord op.

Cultuurwethouder Said Kasmi stelt nu voor met het geld dat nu beschikbaar is aan de slag te gaan. Als er meer geld wordt opgehaald, kan het museum in stappen worden uitgebreid. De komende maanden zullen de plannen uitgewerkt worden in een definitief ontwerp en zijn ook alle kosten bekend.



Toch extra geld?

De gemeenteraad heeft vorig jaar afgesproken dat er geen extra geld van de gemeente in de renovatie moeten worden gestoken. Dat moet bij externe geldschieters vandaan komen. De Partij voor de Dieren wilde toch weten of, als iedereen het zo'n goed plan vindt, een nieuwe injectie van de gemeente mogelijk is.

GroenLinks kan zich daar wel in vinden, maar bij de meeste andere partijen in de raad is die steun er niet. Het CDA wijst op de gemaakte afspraken. Ook 50 Plus, D66 en Leefbaar Rotterdam willen het niet.



Veel vragen waren er ook over hoe het gaat als er meer geld van externe partijen binnenkomt. GroenLinks-raadslid Jimmy Smet wilde weten wie beslist welke deelverbouwing er start en welke juist niet. Gerben van Dijk van de ChristenUnie-SGP wilde van wethouder Kasmi weten wat er gebeurt als het geld op is. "Hebben we dan een gemankeerd museum met een lichte handicap?"

Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren vindt het hele traject erg amateuristisch. Het had allemaal veel beter voorbereid moeten worden. Wethouder Kasmi zei dat er door de snelle sluiting van het museum vanwege de brandveiligheid daar de tijd niet voor was.

Mogelijke rechtszaak

De gemeenteraad was ook verbaasd dat er een mogelijk juridisch conflict dreigt met de architecten van het deel van Boijmans dat in de nieuwe plannen zal worden gesloopt. Via een brief van de advocaat zeggen de architecten Robbrecht en Daem dat ze meer informatie willen waarom hun ontwerp gesloopt moet worden. Maar die informatie zou uitblijven.



Als nieuwe gesprekken uitblijven volgt er een rechtszaak zo schrijft de advocaat. Wethouder Kurvers zegt dat er een brief is gestuurd en dat het overleg er komt.