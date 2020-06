KNVB: eredivisie start op 12 september, eerste divisie begint eind augustus al

De eredivisie start later, omdat er op 4 en 7 september nog de interlands Nederland - Polen en Nederland - Italië op het programma staan. Verder is in de speeldagenkalender opgenomen dat er vier midweekse speelrondes zijn (22/23 december, 12/13/14 januari, 26/27/28 januari en 13 mei (Hemelvaartsdag) en de vaste speeltijd van zondag 20:00 uur is van de baan.

In de Eredivisie wordt voornamelijk op zaterdag en zondag gespeeld. In de Keuken Kampioen Divisie wordt gedurende de eerste periode op vrijdag tot en met dinsdag gevoetbald. Na die periode is vooralsnog de vrijdag de vaste speeldag en wordt er nog op maandag 5 april (Tweede Paasdag) en op zondag 3 januari gespeeld.



Korte winterstop

De winterstop staat voor de eredivisie gepland van 23 december tot 8 januari en voor de Keuken Kampioen Divisie van 18 december tot 3 januari. Bij mogelijke afgelastingen gedurende het seizoen worden die duels in de winterstop ingehaald. De laatste speelronde van de eredivisie is op 16 mei en twee dagen eerder eindigt de Keuken Kampioen Divisie.

Het aantal wedstrijden van de play-offs wordt gehalveerd en gaat over enkele wedstrijden. De nummers 4 tot en met 7 van de Eredivisie strijden voor een Europees ticket (twee halve finales en een finale).

Ook bij de play offs om promotie en degradatie gaat het om enkele wedstrijden. Dit zal gaan tussen de vier periodekampioenen, twee hoogste geklasseerde clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en de nummer 16 van de Eredivisie.

Topduels later

De KNVB en de clubs streven ernaar om topwedstrijden pas later in het seizoen te laten plaatsvinden. Dit omdat er dan mogelijk meer publiek welkom is. Wel wil de KNVB om sportieve redenen dat elke club voor de winterstop veertien of vijftien tegenstanders heeft getroffen. Daarnaast kunnen alle clubs aangeven wat voor hen twee mooie tegenstanders zijn voor uit- en thuisduels. Ook deze zullen dan later in het seizoen worden gespeeld.

De bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht wordt definitief niet gespeeld. Omdat er geen bekerwinnaar is en ook geen kampioen is aangewezen, gaat de wedstrijd op de Johan Cruijff Schaal ook niet door.