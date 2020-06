Van reclamefilms maken naar ijs verkopen in de straten van Rotterdam

Van reclamefilms maken in het buitenland naar ijs verkopen in de straten van Rotterdam

Wat doe je als ondernemers wanneer er door de coronacrisis geen opdrachten meer binnenkomen en een warme zomer in aantocht is? IJs verkopen vanuit een wagen, dachten Dhani Rahmawan en Michel Wongsomenawi van creatief bureau GRNDPA. "Het is leuk om te zien dat mensen blij worden als we langskomen."

De mannen maken content, reclamefilms en foto's, voor opdrachtgevers uit onder andere de reisbranche. De coronacrisis treft juist deze sector hard. "We gingen van vijftien projecten naar nul, dus we moesten iets doen", zegt Michel. Ze verwachten dat deze situatie nog lang gaat duren en hebben daarom besloten om niet afhankelijk te zijn van opdrachten.

Roze bestickering

Na een brainstormsessie kwam het plan van de ijswagen. Ze kochten een tweedehands ijswagen en fleurde deze op met opvallende roze bestickering. Afgelopen week is de eerste keer dat ze ijs gingen verkopen in verschillende woonwijken in Rotterdam. "Het is mooi weer en mensen zijn op straat. Het plaatje is rond als je ijs kan brengen."

De roze ijswagen is een opvallende verschijning. Ook hebben ze een draai gegeven aan het traditionele muziekje die je meestal hoort bij een ijswagen; ze hebben er een stevige beat onder gezet.

Michel rijdt en Dhani schept ijs. "Het is leuk om te zien dat de kinderen naar de bus rennen als ze de muziek van de ijswagen horen", zegt Dhani. "Je maakt ze echt blij. Het wordt een mooie zomer."