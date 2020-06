Kijk live: 50 jaar Holland Pop Festival

Het is vandaag exact 50 jaar geleden dat in het Kralingse bos in Rotterdam het Holland Pop Festival begon. Op vrijdag 26 juni 1970 kwamen tienduizenden muziekliefhebbers naar het Europese antwoord op het Amerikaanse Woodstock Festival dat een jaar eerder plaatsvond. Kijk hier live naar hoe de organisatoren van toen herinneringen ophalen.

Ze hadden echt geen idee, George Knap en Berry Visser. De twee toen jonge organisatoren van het Holland Festival realiseerden zich niet dat ze met de muziek-driedaagse in het bos geschiedenis zouden schrijven. Topacts als Pink Floyd, The Byrds, Santana, Jefferson Airplane en Mungo Jerry speelden aan de rand van de Kralingse plas de pannen van het dak en brachten de in totaal honderdduizend bezoekers in vervoering.

De verhalen van het Holland Pop Festival hebben in de loop de jaren mythische proporties aangenomen. Via een livestream op deze site (van 12:30 uur tot 13:30 uur) zie je hoe Knap en Visser terugkijken op die bijzondere periode in hun leven.

Deze livestream is tot stand gekomen in samenwerking met DJ Okkie Vijfvinkel en de Stichting DIG IT UP. Zaterdag om 17:00 uur is op TV Rijnmond een uitgebreide terugblik op het Holland Pop Festival te zien.

Overige programmering rond 50 jaar Holland Pop Festival:

Vrijdag vanaf 18.00 uur

'Holland Pop Festival Bibliotheekcollege’Aan de hand van 30 foto’s worden vele facetten van het festival in beeld gebracht, met begeleidende teksten. Dit is een samenwerking met de grote Bibliotheek Rotterdamse (Hoogstraat 110)

Zondag 15.00 - 18.00 uur

'Holland Pop DJ Livestream’, vanuit Galerie DIG IT UP (Schiedamsedijk 62a, Rotterdam). De DJ's Elin en Okkie draaien samen platen uit de periode van het festival. Dit is een samenwerking met Open Rotterdam.