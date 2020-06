Deze Rotterdamse plezierboot vist ook automatisch plastic uit het water

Iedereen die een vaartochtje wil maken op De Schie, op de Kralingse Plas of in Delfshaven kan vanaf vrijdag een zogeheten Ikapitein huren. Dit is een speciale boot die tijdens het varen plastic uit het water haalt. Het vaartuig is bedacht door de 29-jarige Wesley Dos Santos uit Delfshaven. "Ik ben echt zo trots dat alles nu is gelukt, van idee tot waar we nu varen", zegt hij.

Wesley had al een idee om plezierboten te gaan verhuren op de Rotterdamse wateren voor toeristen, maar bedacht toen het concept van de 'plasticopruimboot'. Hij won in 2018 de RET Aardig Onderweg Award en ontving een bedrag van 25 duizend euro.

"Ik ben geboren en opgegroeid hier in Delfshaven en is dan zo stoer om wat terug te kunnen doen hier in mijn eigen wijkkie", zegt de trotse Wesley.

Vuilsysteem

De boot is aan de onderkant dusdanig vormgegeven dat drijvend plastic naar één punt onder het vaartuig wordt gedreven. Hierdoor komt het in een automatische korf terecht.

"Vandaag is de allereerste dag dat we varen. Vanmiddag komt de wethouder om het officieel te lanceren, maar jullie hebben de primeur", zegt Wesley tegen onze verslaggever. We krijgen een kleine demonstratie: "Kijk, super, het plastic flesje dat ik net als test in het water heb gegooid, is nu in de korf gevangen!'