Veteranendag: 'Daar krijg je een gevoel van erkenning van'

"Heel leuk om te doen. De mensen die voor ons klappen, dat doet ons goed. Daar krijg ik wel een gevoel van erkenning van." Pil heeft in 1993 in Bosnië gediend. "We kwamen aan in Zagreb en werden verdeeld. Ik werd ingedeeld in sector West bij de Canadezen."

Pil vertelt dat hij afschuwelijke dingen heeft gezien. "Je komt in een land dat eigenlijk in oorlog is. Je ziet kapotte huizen, mensen die elkaar niet meer zo lief vinden en je ziet ook mensen op straat liggen, overleden."

Er gaat geen dag voorbij dat hij hier niet aan denkt. "De dingen die je daar hebt meegemaakt en gezien, kun je niet meer vergeten. Dat zie ook met oudere veteranen, die mensen blijven de verschrikkelijke dingen altijd wel herinneren."

Veteranen in de familie

Pil komt uit een familie van soldaten. "Mijn ene opa heeft ook in de linie gelegen. En dan heb ik nog een andere opa, die heeft in de Waalhaven gelegen toen met Rotterdam. Zijn broer lag in Ypenburg, die deed de luchtverdediging." En ook zijn broer zat in het leger.

Hij is blij met de erkenning die hij in Nederland krijgt als veteraan. In Amerika hebben veteranen meer aanzien dan hier, zegt hij. Maar, dit vind hij niet erg.

"Veteranen mogen daar bijvoorbeeld gratis naar Disneyland. Ze hebben daar meer voorzieningen voor veteranen. Wij zijn daar denk ik te nuchter voor, maar het maakt mij niet zoveel uit. Ik krijg ieder jaar wel van mijn burgemeester een uitnodiging. Dan krijgen we een feestje."



Zaterdag vindt de nationale Veteranendag plaats via een livestream vanuit Den Haag.