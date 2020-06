Jongeren met beperking genieten van trampoline: 'Ze gaan er mee naar bed en staan er weer mee op'

Tijdens de coronacrisis heeft presentator Sander de Kramer van Rijnmond Helpt, samen met de Stichting Rotterdam Mooier Maken, heel wat mensen en initiatieven in de regio een extra steuntje in de rug gegeven. Nu gaat hij terug naar een aantal oude bekenden om te zien hoe het met ze gaat.

In het huis voor jongeren met een verstandelijke beperking in Rotterdam-Zuid waren ze maar wat blij toen Sander hen een maand geleden een trampoline kwam brengen. De bewoners kregen tijdens de coronacrisis nauwelijks bezoek, dus waren ze hard op zoek naar manieren om de verveling tegen te gaan:

Anka van der Vorm, moeder van bewoonster Marlies, schreef destijds een brief naar Sander en Rijnmond Helpt. "Zij zitten hier vast in de woning. Vanwege het virus mag er geen contact zijn. Er is geen dagbesteding voor de bewoners en ze mogen eigenlijk alleen maar in de woning blijven", vertelde Anka toen.

Hoewel het nu wel iets beter gaat, geeft Anka aan dat ze er nog lang niet zijn. "Afgelopen periode heeft veel gedaan met de mensen die hier zitten. De trampoline is heel fijn om bezig te zijn, maar ze hebben het ook nodig om hun familie weer te zien."

'Ze hebben er zoveel plezier van'

Sander spreekt ook met begeleidster Coby Aalders en vraagt aan haar of de trampoline het leven van de jongeren heeft veranderd. "Ze hebben er heel veel plezier van", zegt Coby. "Ze gaan er mee naar bed en staan er weer mee op. In deze tijd mag en kan je natuurlijk niet veel, dus nu zijn ze wat meer in beweging. Heerlijk."

Sander wil de trampoline zelf nog wel een keer testen, hij is er nu toch. Hij durft het bijna niet te vragen, maar uiteindelijk waagt hij het erop. Onder luid gejuich van de bewoners.

Bekijk hierboven de volledige aflevering, waarin Sander terugkeert naar het huis voor jongeren met een verstandelijke beperking op Zuid.