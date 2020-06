'Het Kralingse Bos was de Hof van Eden'; Holland Pop vijftig jaar in gedichten

Het is dit weekeinde precies vijftig jaar geleden dat het Rotterdamse Kralingse Bos volledig in de ban was van het Holland Pop Festival. De herinnering aan die drie legendarische dagen in 1970 leeft nog bij menig regiogenoot en Nederlander die het popfestival (al dan niet) bezocht heeft.

De late jaren 60 van de vorige eeuw waren een voorbode voor een andere jongerencultuur. Het Holland Popfestival gaf hier uiting aan. Een historische gebeurtenis, die we op een bijzondere manier herdenken. Rijnmond doet dit op verschillende manieren, onder meer via elf gedichten.

John Blaak, ontwerper van het herinneringsmonument voor het Holland Popfestival, benaderde voor dit gedichtenproject elf Rotterdamse dichters. Zij maakten een gedicht, geïnspireerd op het popfestival en/of in bredere zin de veranderende tijdgeest in die dagen. Die elf gedichten hebben wij hieronder via tekst, video en beeld op een rijtje gezet. Zo wanen we ons op een bijzondere manier, weer even in het Kralingse Bos van vijftig jaar geleden...

Dit gedichtenproject kon gerealiseerd worden dankzij de financiële ondersteuning van de Verzameling van Wijngaarden-Boot stichting.

Een bos vol mensen

Jan Oudenaarden draagt zijn gedicht zelf voor:

Kralingen

Kralingen was niet meer

dan dure huizen bij een bos

met een paar oude molens

langs een plas

dat is wat Kralingen ooit was

50 jaar geleden

werd die rust ruw verstoord

vreemde vogels streken neer

de sound of Stamping Ground

hoorbaar tot aan ‘t Kralingse Veer

Jefferson Airplaine, Santana,

the Byrds, Al Stewart, T-Rex,

ik was erbij, hoorde ook Mungo Jerry

slecht geluid – pestpokkenherrie

van Canned Heat was ik een fan

Holland Pop Festival

‘On The Road Again’

Nu is Kralingen weer

wat het is en altijd was

lommerrijke rust

langs de Kralingse Plas

Joop van der Hor

Kralingse Bos 1970

zeventwintig jaar was ik

en stokoud

de lente zat erop

de zomer steekt

het bedekte hoofd

om de hoek

Woodstock is alweer een jaar geleden

tussen de regendruppels door

kwam af en toe een zonnestraal

tevoorschijn

het waren de dagen

dat ik grotendeels niet bij bewustzijn was

als ik mijn best deed

wist ik waar ik woonde

de dagen schoten langs mij heen

pils en pillen

waar ik ook keek

van chaos naar kosmos

naast mij op het bankje

in het Kralingse Bos

de lieftallige

hoe heet ze ook al weer

Hans Wap

Magische dagen

Peter Swanborn draagt zijn gedicht zelf voor:

Tekst gaat verder onder de video



Het jubeljaar 1970

Rien Vroegindeweij draagt zijn gedicht zelf voor:

Tekst gaat verder onder de video



Noem me van fonteinen uit de navel sprekend

of noem me op het droge, naïeve zeeteelt

ik zie jullie hangende touwen

stil als grof bewerkte regen

ik zie jullie luie mondhoeken

van de natte jas vallen als slordig

visafval, noem me uw grote Zombie

ik daag uit mijn gouden korengordel

tot het nemen van verschillende elixers

draai de pijl rond in de as van mijn vijand

waar niets tot een wereldstad –

noem mij de vlieger door uw rook,

uw schim van uw immens draadstalige

ik loop op de punten van naalden

ik loop op gouden splinters

met de koning van de Zulu

kon kon, de kiddy kon kon

ik loop op gouden splinters

kon kon, de kiddy kon kon

ik rol de dood uit over uw loper

op ieder hoekpunt van ieder uur

voegen zich meer rafelige –

ja, ik zie jullie draaien je klauwen

grijs, alsof ieder trekje aan een ziel,

de implosie van een anus zal bevorderen

ik zal jullie a a a laten stotteren

ik loop op gouden splinters

kon kon, de kiddy kon kon

ik loop op gouden splinters

kon kon, de kiddy kon kon

tot ik uitdoof

(tot ik uitdoof)

tot ik uitdoof

(tot ik uitdoof)

tot ik uitdoof

(tot ik uitdoof)

tot ik uitdoof

(tot ik uitdoof)

Peggy Verzett

(naar I Walk On Guilded Splinters van Dr. John)

Vraag

Wie trekt zijn T-shirt uit?

Wie breekt een lans voor

een nieuwe wereld?

Kom, laat ons liefhebben, we

weten nog niet hoe ver vrede reikt.

Ik trek mijn bloes uit. Helpt dat

om oorlogsravage te weren?

De gitaar beroert het gras,

de huid, onze hongerige oren.

Laat je slagwerk horen, hemel!

Vertel. Vertel alles hoe het was.

Het gedicht wil zingen.

Jana Beranová

In the summertime

Nu het zomer is,

als het zomer is,

weer mooi weer

als het weer mooi

weer is.

Je denkt aan haar,

of een ander, drinken,

vissen, dat had je

nooit gedaan tot

deze zomer in het bos.

We zijn niet smetteloos,

we hebben zin in

dansen, zwemmen, rijden

in een auto die niet

van ons, van haar vader,

die wel geld heeft,

die een baan heeft,

die een huis heeft.

Het is onbestaanbaar

in de zomer, doe waar

je zin in hebt, roken,

zwemmen, het is avond

en het is een nacht die

niet ophoudt, zing

mee met ons, rook.

Er is geen morgen, er zal

nooit een morgen zijn,

met een wekker, met

een baan, later als we

oud zijn, dansen we nog.

Drinken we, vissen we weer

en hebben zelf een auto

of twee, neergestreken

rijk, na een winter met

feesten is het altijd zomer.

We kijken niet terug,

omdat het zomer is,

weer mooi weer, nu het

altijd mooi weer is.

Reinier van Mourik

Het popfestival

Dit is de nieuwe mens dacht ik

Toen op het Kralingse popfestival.

Wat waren zij mooi, vluchtig mooi

van liefde, van levende liefde,

in die verwezenlijking!

Ja, een heuse orgie zij waren echt!

Het Kralingse Bos was de hof van Eden;

les enfants du paradis!

Een minnetuin, een heerlijke sponde,

schier volmaakt!

En het woord was vlees geworden muziek,

met die extase, die vervoering, alom!

En de boom des levens klankte

zo door kennis bevrucht,

als een waaier over hen.

In het onmiddelijke weten van de ziel,

van levende psyche!

Zo lijfelijk van geest, het feest.

Ja, dat is het geweest!

Joop van den Bos

Kralinger Popfestival - Forever young

Waar zijn de zomers gebleven, de lachende zomers

dat wij, blowend, in het gras lagen

in elkaars armen?

zo in extase

dat het leek alsof de Van Brieneroordbrug

aan onze teennagels hing

twee Bloemenkinderen

het water was veel te diep...

en waar zijn de winters gebleven

dat jij over Kralinger plas schaatste, ijsbloemenkind

zoveel fragieler dan ik

rakelings langs het stoned wak van mijn ziel

Minnaar, wat lig je daar te Hendrik Avercampen

soms gestruikeld over de wonden

van Lidwina van Schiedam?

Ach, Kralingen met je Popfestival

is alle liefde dan illusie

vier seizoenen wiet?

Manuel Kneepkens

Als ik me goed herinner (Kralingen 1970)

We dachten dat het anders kon

iets met vrede, verdraagzaamheid

en terug naar de natuur

als ik me goed herinner

we werden baas in eigen buik

een enkeling zelfs in eigen hoofd

en vierden die bevordering met

overgave

we deelden joints vol naastenliefde

op de golfstroom van de Soft

Machine en toen de rook was

opgetrokken

was langs de randen van de plas

de skyline van Shangri-La te zien

Ton Huizer