Dood in de pizzeria: twee jaar cel

De rechtbank in Rotterdam heeft een 31-jarige Rotterdammer veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. Volgens de rechtbank is de man verantwoordelijk voor de dood van een pizzeria-medewerkster in juli 2018. De man greep de vrouw bij de keel, waarna ze een paar dagen later overleed aan een herseninfarct.

Het voorval gebeurde in pizzeria Picolla aan de Kleiweg in Rotterdam. De man haalde een pizza. Hij wilde het eten in de zaak opeten. Daarvoor moest hij betalen, vond de eigenaresse. Het verschil van mening escaleerde toen de man de vrouw aanvloog.

Volgens de rechtbank is sprake van poging zware mishandeling. Hoewel de vrouw een paar dagen later overleed en door deskundigen geen direct verband is vastgesteld, acht de rechtbank de Rotterdammer wel verantwoordelijk voor het overlijden.

Justitie eiste twee weken geleden 3,5 jaar cel.