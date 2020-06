Publiek in De Kuip en nieuwe spitsen Sparta in Rijnmond Sport

In deze aflevering spreken we met Jan van Merwijk, de directeur van Stadion Feijenoord. Per 1 september is er weer publiek welkom bij wedstrijden van Feyenoord. Hoe gaat de club dat doen? En hoe kan de anderhalve meter afstand worden gehandhaafd?

Verder zien we een reportage bij de eerste training van Reda Kharchouch en Lennart Thy bij Sparta. De twee spitsen zijn naar het Kasteel gehaald om doelpunten te maken.

Bekijk hierboven de volledige uitzending van Rijnmond Sport.