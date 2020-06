Stoom-uitval: fabriek in Botlek moet affakkelen

De Milieudienst Rijnmond kreeg inmiddels ruim zestig klachten uit Rozenburg, Zwartewaal, Maassluis en Vlaardingen.

Rob Oosterlee, voorzitter van de gebiedscommissie Rozenburg, vindt dat de omwonenden laat zijn geïnformeerd over de problemen in de Botlek. "Als gebiedscommissie horen wij niets. Het bestuur van Rozenburg zit tegenwoordig in Rotterdam. Dat is een beetje een ver-van-mijn-bed-show. Het gaat mij er niet om dat wij niets horen, maar we hebben ook geen antwoorden op vragen van burgers. Zij moeten als eerste worden geïnformeerd."