Stroomstoring in Botlek verholpen, affakkelen neemt af

Door problemen met stoomlevering vanuit het bedrijf Air Liquide hebben diverse fabrieken in de Botlek vrijdagmiddag problemen gehad. Door de storing moest Ducor Petrochemicals affakkelen. Dat zorgde voor geluidsoverlast en stank. De stroomstoring was in het begin van de avond verholpen.

De Milieudienst Rijnmond kreeg 82 klachten uit Rozenburg, Zwartewaal, Maassluis en Vlaardingen.

Rob Oosterlee, voorzitter van de gebiedscommissie Rozenburg, vindt dat de omwonenden laat zijn geïnformeerd over de problemen in de Botlek. "Als gebiedscommissie horen wij niets. Het bestuur van Rozenburg zit tegenwoordig in Rotterdam. Dat is een beetje een ver-ons-bed-situatie. Het gaat mij er niet om dat wij niets horen, maar we hebben ook geen antwoorden op vragen van burgers. Zij moeten als eerste worden geïnformeerd."

Air Liquide levert stoom aan een aantal omliggende fabrieken. Het systeem dat de stoom van hoge druk naar lage druk moet omzetten, kreeg vrijdagmiddag te maken met een storing.

Volgens de Milieudienst Rijnmond konden de fabrieken aan het begin van de avond opnieuw opstarten. Als affakkelen nodig is, zullen dat kleinere fakkels zijn. De milieudienst verwacht daarbij geen overlast.