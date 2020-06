Helikopterspotters opgelet: 77 Amerikaanse legerheli’s landen in juli in Rotterdam

Voor liefhebbers van (leger)helikopters komt er een mooie maand aan. Tussen 1 en 24 juli vliegen er 77 Amerikaanse legerheli’s over de regio die landen in de Rotterdamse haven. De Verenigde Staten heeft de Nederlandse defensie gevraagd om dit traject te begeleiden.

Verspreid over deze periode wordt veel Amerikaans materieel vervoerd van Eindhoven naar Rotterdam. Naast de vliegende helikopters worden 1.800 andere voertuigen en containers over de Nederlandse wegen verplaatst.

Al het materiaal wordt vanuit de Rotterdamse haven teruggebracht naar Amerika. De helikopters en het overige materieel zijn in Europa gebruikt voor de reactie op de annexatie van de Krim door Rusland in 2014 en voor trainingen met Oost-Europese leden van de NAVO. In Eindhoven, Rotterdam en daartussen worden ongeveer honderd Nederlandse militairen ingezet om alles in goede banen te leiden.

Voor de liefhebbers van helikopters, de 77 Amerikaanse exemplaren bestaan uit drie verschillende types: de UH-60 Black Hawk, de CH-47 Chinook en de AH-64 Apache.

Het gebeurt vaker dat Amerikanen het materiaal verplaatsen binnen Nederland. Ook in oktober 2019 gebeurde dit.