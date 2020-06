Privéhuis Desiree blij, maar ook voorzichtig: 'Op z'n hondjes of met mondkapje'

"Geweldig. Ik was zo ontzettend blij" Radioreportage over Desiree Privé

Tranen van geluk rolden woensdagavond over de wangen van de Rotterdamse Alina Duivestein. Ze keek naar de persconferentie van premier Rutte en kreeg het gedroomde bericht: de sekswerkers in ons land mogen aanstaande woensdag weer aan de slag. "Eindelijk! Geweldig! Ik ben zo blij."

Duivestein is met haar echtgenoot eigenaar van Desiree Privé in Rotterdam-Zuid. Drie maanden sluiting wogen zwaar. "Al die maanden thuis met mijn man en katten waren fijn, maar ik miste mijn werk steeds meer. We zijn een klein team, maar mijn meisjes en ik hebben het gezellig."

'Nummer van dat meisje?'

De klanten misten Desiree Privé ook, zegt Henk Duivestein. "We zitten 24 jaar op deze plek. Dan bouw je een klantenbestand op. We hebben zelfs mensen die al vanaf het allereerste uur hier komen."

De telefoon ging vaak en gaat nog steeds vaak. Klanten aan de lijn. Kunnen we al terecht? "Dan moet ik helaas zeggen dat ze nog even geduld moet hebben. Dat was soms een moeilijke boodschap. Een enkele keer was de vraag: geef me dan alsjeblieft het nummer van dat meisje."

Het antwoord was nee en bleef nee, drie maanden lang. De baas hoorde het verlangen en gemis in de stem van zijn klanten. "We zijn een privéhuis, klein en huiselijk. Maar we zijn een eerlijke zaak. Ik kan mijn vergunning niet op het spel zetten. Aan zulke gekkigheid hebben we niet gedaan."

Uv-lamp

Inkomsten heeft het echtpaar de afgelopen drie maanden niet gehad. De vaste lasten werden net gedekt door de crisishulp van de overheid. Daarmee was het geld op.

Ook bij Alina rinkelt de telefoon regelmatig na het grote nieuws. "Al tijdens de persconferentie belde een van de dames. We waren zo blij. We gilden: woensdag, ik ben er klaar voor! Toppie!" Ze zegt dat 'haar meiden' zich goed voelen bij de veiligheidsvoorschriften van het RIVM die gaan gelden.

Het privéhuis zegt klaar te zijn voor de heropening. Alina: "Na iedere klant wordt alles gereinigd met alcohol, al het beddengoed verschoond en gaat de uv-lamp aan. Het is niet verplicht, maar er zijn mondkapjes voor ieder die dat wil. Onze klanten en meiden moeten hier een goede en veilige ervaring hebben."

'Op z'n hondjes'

Henk met een glimlach: "Eigenlijk hebben we bedacht dat het misschien het beste is om het op z'n hondjes te doen. Zo liggen de man en vrouw niet in elkaars adem. Aan de andere kant hebben we de mondkapjes. Die zijn niet verplicht, maar dan maakt het niet zoveel uit welk standje ze doen."

Woensdag gaat Desiree dus weer open en het echtpaar Duivestein verwacht meteen een stormloop. "Ik kan niet wachten", zegt Alina. Dat gebeurt meteen met een speciale kortingsactie, wil Henk graag toevoegen. "Een heel uur seks voor 110 euro. Normaal is dat 140. En veilig hè. Ook niet onbelangrijk!"