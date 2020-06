Rotterdam wacht nog steeds op geld na fraude ambtenaar

De man was tot 1 november directeur bij de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid en daarna tot 1 januari 2012 projectmanager regionaal arbeidsbeleid bij de gemeente. Volgens de gemeente Rotterdam heeft hij tussen december 2009 en december 2011 valse facturen laten versturen door zijn eigen bedrijf.

In de civiele procedure verklaarde de rechtbank hem al schuldig.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat sinds die uitspraak in 2016 nog niets is betaald. "De man is failliet verklaard en het is nu aan de curator."

Justitie heeft de zaak verder opgepakt. Met de hoofdverdachte staan ook zijn partner en zijn zoon terecht in deze zaak. Naast een mogelijke gevangenisstraf hangt de verdachten ook een vordering van een miljoen euro van de gemeente boven het hoofd.