Luister SOW de Podcast aflevering 3: het starten van een eigen onderneming

Het is weer vrijdag en dat betekent een gloednieuwe Podcast. SOW-reporters Jay Heim en Jasper Valkenburg gaan in deze derde aflevering in gesprek met Dennis. Hij is samen met zijn vrouw begonnen met een eigen bedrijf.

Hoe begin je een bedrijf? En is het verstandig om in deze tijd een bedrijf te beginnen? SOW wenst je veel luisterplezier bij deze derde episode! Je kan de Podcast luisteren via het Spotify account van SOW Rijnmond of via het Apple podcast portaal.

In SOW de Podcast gaan we wekelijks in gesprek met een gast over een actueel onderwerp. Daarnaast peilen zij wat jongeren in de regio Rijnmond van het onderwerp vinden.