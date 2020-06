Oprichter EigenDraads: 'Minder dan één procent van alle kleding wordt hergebruikt'

"Minder dan één procent van alle kleding in de wereld wordt hergebruikt," zegt ze als Rijnmond-expert duurzaamheid op Radio Rijnmond. Haar onderneming verkent de mogelijkheden om afgedankt textiel weer waarde te geven. Recycling in de Rotterdamse haven is zo’n mogelijkheid.

Dat gebeurt met kleding die door consumenten in de kledingbakken wordt gegooid. Maar volgens Van Duijn wordt slechts minder dan een derde van de totaal weggegooide kleding gerecycled. "Ons bedrijf staat nog in de kinderschoenen, maar we onderzoeken dus hoe we hier iets aan kunnen doen. Dat begint dus met het meer gebruik maken van de kledingbakken. Er is nu totaal geen businesscase hiervoor en het verbranden van textiel kost zelfs geld."

Waardeloos behandeld

Van Duijn ziet ook graag het consumentengedrag veranderen. "Je kunt in een goedkope winkel best een outfit kopen voor twintig euro, maar dan moet je er ook lang mee doen. Vaak wordt deze kleding dan ook als waardeloos behandeld. Het wordt dan net zo snel weer weggegooid en zo creëer je het probleem. Daar kan geen tweedehandsmarkt tegenop."

De naam EigenDraads is ontstaan omdat het textielprobleem op voorhand niet eens werd erkend. Inmiddels krijgt de onderneming wel steun van het CityLab010-programma.