Voorzitter stichting Mark Hoogstad Beurs: 'De beurs eert zijn nalatenschap'

Rotterdamse journalisten kunnen vanaf nu een verhaal-idee indienen om kans te maken op een bijzondere beurs. In het najaar krijgt één van hen de Mark Hoogstad Beurs van maximaal 12.500 euro uitgereikt. De beurs is een eerbetoon aan de vorig jaar overleden onderzoeksjournalist Mark Hoogstad.

Hoogstad werkte voor het NRC Handelsblad, AD en Trouw. Hij schreef ook het boek 'Rotterdam, stad van twee snelheden' waar hij een persprijs voor kreeg. Hij maakte zich zorgen om de journalistieke ontwikkeling waarin journalisten altijd sneller moeten leveren, waardoor er geen ruimte voor onderzoek meer is.

De voorzitter van de Stichting Mark Hoogstadbeurs is Lennart de Jong, voormalig woordvoerder van burgemeester Aboutaleb. "Mark was een journalist waar je als woordvoerder af en toe behoorlijk last van kon hebben. Hij was superkritisch en op de inhoud gedreven. We hebben weleens moeilijke gesprekken gehad wanneer hij iets op het spoor was. Het was een ambachtelijke journalist van de oude stempel," zegt De Jong op Radio Rijnmond.

Minder tijd voor onderzoek

Met die laatste opmerking benadrukt hij dat journalisten minder tijd hebben voor onderzoek. "Toen ik tien jaar geleden begon als woordvoerder van de burgemeester, had je 's ochtends een krant en 's middags een nieuwsuitzending op de tv. Daar kon een journalist heel de dag naar toewerken. Tegenwoordig hebben ze minder tijd om dieper te graven. Mark maakte zich daar zorgen om. Daar hebben we het veel over gehad." Volgens De Jong wordt dit probleem meer bij hem aangekaart.

Voor de Mark Hoogstad Beurs mag een journalist zelf bepalen wat voor productie het langdurige onderzoek oplevert: bijvoorbeeld een video, krantenstuk of podcast. Een onafhankelijke jury met onder meer voormalige collega's van Hoogstad gaat hiernaar kijken. De beurs is volgens De Jong een eerbetoon aan de nalatenschap van Hoogstad.