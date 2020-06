Stadsstrand Vlaardingen biedt zon, uitzicht maar geen zee

Het Vlaardingse stadsstrand in de Koningin Wilhelminahaven is vanaf dit weekend weer open. Het is de tweede editie en tot 1 oktober kunnen bezoekers in de weekenden terecht. "Als het heel mooi weer blijft, overwegen we ook doordeweeks open te gaan", zegt organisator Rory Dickhoff.

Er zijn wat veranderingen ten opzichte van de eerste editie. "Iets meer terrein, meer zitplaatsen en dit keer geen evenement maar een horeca-locatie", zegt Dickhoff. "Vanaf 1 juli mogen we ook voorzichtig gaan kijken naar wat optredens hier of sportactiviteiten. We zijn coronaproof en werken goed samen met de gemeente Vlaardingen."

Boorplatforms

Ook mede-organisator Guido de Jong is in zijn zonnige nopjes. "Dit uitzicht is toch fantastisch! Alles vaart hier langs, van cruiseschepen tot boorplatforms. Het is een levend schilderij en in de vuurtoren zie je helemaal een geweldig panorama." De Jong is al de hele week bezig met voorbereidend werk en zit veel op een shovel om het zandterrein tiptop te maken. "We hebben dit jaar zelfs een hottub om 's-avonds een warm bad te kunnen nemen hier. Een koud biertje, vuurtje erbij, fantastisch."

Drive-in bioscoop

Zowel Rory Dickhoff als Guido de Jong zijn van stichting 'KWartiermakers' uit Vlaardingen. "We proberen leuke dingen in de Koningin Wilhelminahaven te organiseren om dit gebied op de kaart te zetten bij de Vlaardingers. Het is een ruw gebied maar zo mooi. Hier was ook het kloppend hart van de haringvisserij van Vlaardingen. We hopen dat er geen hoogbouw komt hier en dat we nog een tijdje actief kunnen zijn. We denken ook aan een drive-in bioscoop hier."

"We zijn vanaf vrijdagmiddag het hele weekend open," besluit Rory Dickhoff.