Orkun Kökçü verlengt contract bij Feyenoord met twee jaar

Het 19-jarige product van de Feyenoord Academy is het afgelopen seizoen uitgegroeid tot een vaste kracht van de Rotterdammers. In 22 van de 25 eredivisieduels kwam hij in actie en daarin scoorde hij twee keer en was hij vier keer aangever. Ook in (de voorronde van) de Europa League scoorde hij en was hij goed voor twee assists.

Orkun Kökçü praatte Rijnmond onlangs bij over zijn toekomstplannen.



De prestaties van de jonge middenvelder blijven niet onopgemerkt in Europa. Arsenal en Sevilla volgen hem al langer en hier is FC Barcelona ook bijgekomen.

De toekomst van Kökçü kwam ook uitgebreid aan bod in de laatste FC Rijnmond in quarantaine. Daarin waren de analisten vooral van mening dat hij beter nog even in De Kuip kan spelen.