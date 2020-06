Burgemeester verrast zijn grootste fan Marja: 'Ik zie hem!'

Marja Klok komt door de coronacrisis al maanden bejaardentehuis Puttesteijn in Spijkenisse niet uit. Een bezoekje van de burgemeester van Nissewaard zou een lichtpuntje in een zware tijd zijn. Vrijdag ging haar wens in vervulling. "Ik zie hem!", roept ze vol enthousiasme als burgemeester Foort van Oosten zijn entree maakt.

De verstandelijk beperkte Klok had Van Oosten zelf uitgenodigd. Ze nam een filmpje op met de vraag of hij langs wilde komen. Via Twitter bereikte de video de burgemeester en hij ging graag op het verzoek in. Van Oosten: "Als zulke bewoners mij met zoveel enthousiasme uitnodigen dan kom ik natuurlijk."

De burgemeester kwam niet alleen, hij nam een ijscokar en een muzikant mee. Het leverde een mooi tuinfeest en veel blije bewoners van Puttesteijn op. "We zijn trots", besluit Marja Klok.